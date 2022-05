Violenta lite, muore il padre: il figlio è accusato di omicidio

E' accusato di omicidio preterintenzionale il 50enne Alberto Andreoli, già arrestato il 1 febbraio scorso a seguito della morte del padre Vittorio, 67 anni, trovato senza vita nella sua abitazione di Castelmella. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, e ora condiviso dalla Procura nella chiusura delle indagini, il 67enne sarebbe morto in bagno – dove si era rinchiuso per sfuggire alle percosse del figlio – a causa di un malore, un infarto a sua volta provocato però dalle botte subite fino a poco prima.

Per la pubblica accusa, dunque, non ci sarebbero dubbi sulle responsabilità del figlio Alberto. Quest'ultimo, quella sera, aveva raggiunto il padre a Castelmella, abbandonando però la sua abitazione (a Torbole Casaglia) da cui invece non si sarebbe potuto allontanare: era agli arresti domiciliari per spaccio di droga. Tra padre e figlio si sarebbe poi scatenata l'ennesima lite.

Il figlio arrestato per omicidio

Vittorio Andreoli sarebbe stato colpito più volte, come testimoniato dai segni rilevati sul corpo, prima di riuscire a nascondersi in bagno. Ma è qui che, per la foga del momento, il suo cuore non avrebbe retto. Sarebbe stato poi un parente della vittima ad allertare il 112. All'arrivo di soccorsi e carabinieri il 67enne era già morto. Il figlio Alberto è stato arrestato per omicidio preterintenzionale, evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Ora la chiusura delle indagini, con la conferma delle accuse.