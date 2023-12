Picchiata, fatta prostituire, poi la fuga dal matrimonio combinato

La fuga dall'Albania quando era ancora giovanissima: un matrimonio combinato, un altro per interesse, le violenze subite in famiglia, la prostituzione. È l'odissea da incubo di una giovane donna, oggi 32 anni, a cui il tribunale di Brescia ha concesso la protezione sussidiaria per il prossimo quinquennio. La sua storia è stata raccontata dal Giornale di Brescia: “Se torno in Albania ho paura che mi ammazzino. Temo mio padre, temo l'uomo che volevano sposassi. Il fatto che me ne sia andata per lui è un'offesa”.

La sua storia

È scappata di casa a soli 18 anni. Arrivata in Italia con visto turistico, è diventata clandestina: fermata e identificata dalla polizia è stata espulsa. Tornata in Albania si sarebbe dovuta sposare, ma è scappata di nuovo, con un altro uomo: di nuovo in Italia l'ha sposato, sperando di restare. Ha lavorato come domestica, ma è stata anche costretta a prostituirsi. Ha fatto richiesta di asilo, prima bocciata e ora parzialmente accolta. Forse è davvero la fine dell'incubo. Lontano dalle botte e dalla sofferenza della sua casa.