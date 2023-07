Inghiottito dal fiume, il dolore di moglie e figli: "Mi mancherai infinitamente"

"Che tu sia in cielo, anima mia: mi mancherai infinitamente". Così il figlio di Agron Gjyla, morto annegato a 52 anni nel fiume Oglio: domenica pomeriggio era con alcuni amici tra Soncino e Orzinuovi, quando dopo pranzo ha deciso di tuffarsi in acqua. Si sarebbe tuffato da uno scoglio: tempo poche bracciate ed è stato inghiottito dal fiume e trascinato dalle acque. In diversi avrebbero provato a salvarlo, senza riuscirci: è stato recuperato dai soccorritori a poche centinaia di metri di distanza, in gravissime condizioni. Rianimato e intubato, è stato trasferito in ospedale in elicottero: qui purtroppo è spirato poche ore più tardi.

Originario di Dushk, Albania, da tempo viveva e lavorava in Italia. Abitava in piazza a Comezzano Cizzago ed era dipendente di un'azienda specializzata nella produzione di laterizi. Lascia nel dolore la moglie, un figlio e due figlie, gli adorati nipoti. La salma è stata ricomposta ed è già a disposizione dei familiari: sarà sepolto in Albania. Anche l'amministrazione comunale di Comezzano Cizzago si unisce al cordoglio della famiglia.