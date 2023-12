Cade e batte la testa con violenza: 64enne soccorso dall’eliambulanza

Un uomo di 64 anni è stato soccorso dall’eliambulanza, in seguito a un infortunio avvenuto in un'azienda agricola di Agnosine. Stando alle prime informazioni trapelate, il 64enne era al lavoro dentro a una stalla: sarebbe caduto, per cause da chiarire, battendo violentemente la testa.

La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 9 di oggi (lunedì 11 dicembre): sul posto – oltre a un’ambulanza dei volontari di Odolo e a un’automedica – è stato inviato l’elisoccorso di Sondrio. L’allevatore non avrebbe mai perso conoscenza, ma il trauma cranico riportato ha richiesto il trasporto con l’elicottero del 118 all’ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni non sarebbero critiche: è stato ricoverato in codice giallo.

La dinamica di quanto accaduto all’interno dell’azienda di via Conca d’Oro è al vaglio del personale del "Nucleo prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro" di Ats e dei carabinieri della compagnia di Salò, che si stanno occupando degli accertamenti del caso.