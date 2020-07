In azienda brucia deposito di rifiuti speciali: paura per il fumo nell'aria

Fumo e fiamme ad Agnosine, dove - in località Conca d’Oro - domenica è scoppiato un rogo all'interno della Geiger, ditta specializzata nel trattamento di rifiuti speciali.

Dai primi accertamenti dei pompieri, pare che ad essere interessati dall'incendio siano stati dei contenitori di plastica con all'interno solfuri di alluminio.

E' stato il fumo denso fuoriuscito dall'azienda a preoccupare maggiormente: sono stati subito allertati i vigili del fuoco di Lumezzane, Salò e Brescia, che hanno messo in sicurezza la zona. Sul posto anche i tecnici Arpa e i carabinieri di Sabbio Chiese: ancora da chiarire le cause del rogo e come mai non sia entrato in funzione il sistema antincendio.