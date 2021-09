Mamma no-vax morta di Covid a 39 anni: una folla commossa per l'addio

Una folla commossa venerdì pomeriggio si è riunita a Piancogno per l'ultimo addio ad Agnese Beatrici, morta a 39 anni al San Raffaele di Milano, dov'era stata ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata contagiata dal coronavirus. La giovane donna non si era vaccinata; pare che, insieme a tutta la sua famiglia, avesse deciso volontariamente di non ricorrere al siero anti-covid.

Nelle piccola frazione di Cogno è giunta una folla di tutte l'età per l'ultimo saluto, tanto che al cimitero erano presenti Polizia Locale e Protezione Civile per regolare il traffico esterno. Presente anche il sindaco del paese, Francesco Sangalli.

Agnese era sposata con Fabio e madre di due bambini di due e sette anni. La cerimonia funebre è stata celebrata da don Cristian Favalli, che ha cercato parole di conforto in questo tragico momento, rivolte soprattutto a due piccoli rimasti senza la loro mamma.