Banda armata spara a un imprenditore fuori dalla sua azienda

L'hanno atteso fuori dalla sua azienda e, una volta a tiro, hanno esploso quattro colpi di arma da fuoco, alcuni dei quali sono andati a segno. È successo nella serata di ieri, venerdì 1 marzo, all'esterno di una azienda di Montichiari.

Attorno alle 19:00 in via Levate a Vighizzolo, si sono uditi quattro spari di arma da fuoco. L'agguato è andato a segno all'esterno della Cavifer, azienda attiva nel recupero e nella gestione dei rottami - ferrosi e non ferrosi - e dei cavi elettrici. Quando è uscito per chiudere il cancello del capannone, Angelo Ferandi, il titolare, 62enne originario di Vallio Terme, è stato colpito da almeno due dei quattro colpi sparati dai quattro uomini che lo attendevano all'esterno.

A lanciare l'allarme sono stati due dipendenti dell'azienda che al momento dell'assalto si trovavano nel capannone. I due hanno raccontato di avere udito quattro spari, e una volta usciti per vedere cosa stesse succedendo hanno visto due auto allontanarsi con a bordo due uomini ciascuna.

Per accelerare le operazioni di soccorso, i due operai hanno portato in ospedale a Montichiari il loro titolare con l'automobile. Una volta giunto in ospedale Ferandi è stato medicato e successivamente trasferito al Civile di Brescia con ferite a un braccio e a una gamba.

Impossibile al momento fornire una motivazione sull'accaduto. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Desenzano, giunti sul posto con i colleghi del Sis, Sezione investigazioni scientifiche dell'Arma, che si sono occupati dei rilievi.