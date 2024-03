Agguato all'imprenditore: otto colpi sparati, quattro l'hanno colpito

Sparati ben otto colpi, quattro dei quali sono andati a segno tra braccia, gambe e basso ventre. Col passare delle ore si aggiungono particolari nella spaventosa vicenda dell'imprenditore vittima di un vero e proprio agguato all'esterno della sua azienda di Montichiari.

Erano le 19:00 di venerdì, 1 marzo. Angelo Ferandi, 62 anni, di Vallio Terme, titolare della ditta Cavifer di Montichiari, stava chiudendo il cancello dell'azienda prima di salire sulla sua Porsche per fare ritorno a casa, quando è stato investito da una vera e propria raffica di 8 colpi di pistola. Colpito da metà dei colpi, a braccia, gambe e basso ventre, è caduto a terra in un bagno di sangue, mentre i malviventi fuggivano a bordo di un'Audi e una Kangoo, notato nel parcheggio vicino all'azienda già nel pomeriggio.

A soccorrere il loto titolare sono stati per primi due operai, che l'hanno caricato in auto e portato in ospedale a Montichiari. Una volta medicato, Ferandi è stato trasferito d'urgenza al Civile, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il 62 non è in pericolo di vita. Nel frattempo i carabinieri stanno cercando di fare luce su quanto avvenuto. Si percorrono le strade di un gesto intimidatorio, o di una vendetta per motivi legati agli affari dell'azienda, ma non si esclude nessuna ipotesi alternativa.