Sfonda la porta della vicina e tenta di strangolarla: arrestato

Passerà il Natale in carcere, in attesa della convalida dell’arresto per tentato omicidio. Ha dell'incredibile quanto successo nei giorni scorsi a Pontoglio, nell'Ovest Bresciano, dove un 43enne se l'è presa prima con la vicina di casa 48enne, poi con il compagno di lei, aggredito quanto stava accorrendo per soccorrere la donna. La notizia è riportata da PrimaBrescia.

I fatti. Nel primo pomeriggio di mercoledì, 20 dicembre, poco prima delle 14 il 43enne, residente in paese, ha iniziato a picchiare violentemente contro la porta di casa della vicina. La donna non è nemmeno riuscita a capire cosa stesse succedendo quando si è trovata l'uomo in casa, è stata sbattuta contro il muro e poi afferrata al collo. A fatica la donna è riuscita a liberarsi, e a chiamare prima il compagno poi il 112.

Mentre le forze dell'ordine si stavano recando sul posto, il 43enne si è nascosto nel palazzo e, una volta arrivato il compagno della donna, l'ha raggiunto e aggredito. A mettere fine alla follia dell'uomo sono stati i carabinieri, che hanno bloccato l'uomo e l'hanno portato in caserma, sottoposto a TSO. Dai controlli è emerso che l'uomo aveva precedenti specifici per altre aggressioni. Ora è in attesa di convalida dell'arresto.