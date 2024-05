Il ragazzo senza biglietto che ha preso a pugni e schiaffi la donna controllore

Gli attimi di follia scatenati sul treno gli sono costati 1 anno di reclusione: è questo l'esito dell'accordo di patteggiamento per un 35enne di nazionalità spagnola, protagonista di una scenata incredibile su un treno Frecciarossa in transito da Brescia. Dopo che il controllore, una donna, gli ha chiesto il biglietto (che lui ovviamente non aveva), l'ha aggredita, ha poi preso a pugni un collega della prima vittima, infine aggredito anche un carabiniere.

La violenta sequenza

La violenta sequenza, come detto, è stata inaugurata dalla legittima richiesta del ticket di viaggio. Il giovane avrebbe ammesso di non averlo, ma aggredendo la donna in servizio con uno spintone: un collega ferroviere avrebbe allora provato a intervenire, ma solo per essere aggredito a sua volta, colpito con un pugno in faccia. È in quel momento che sarebbe intervenuto un carabiniere fuori servizio, anche lui colpito al volto.

Ha patteggiato 1 anno

Mentre veniva allertata la Polizia ferroviaria, il 35enne ha proseguito il suo raptus rompendo un tablet e uno smartphone in dotazione ai dipendenti delle ferrovie. Sarebbe stato infine immobilizzato, non senza fatica, dal carabinieri che già era stato aggredito: una volta arrivati in stazione a Brescia è stato preso in custodia dagli agenti della Polfer. Arrestato in flagranza, la misura è stata convalidata in direttissima: a seguire il processo e il patteggiamento. Già noto alle forze dell'ordine, dovrà scontare una pena di 1 anno.