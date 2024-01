Entra in casa dalla finestra e picchia la ex socia in affari: arrestato

Una vicenda che parte da lontano, e dopo anni di tensioni ha raggiunto livelli di tensione ben oltre il consentito. I protagonisti sono un uomo di 47 anni, imprenditore, e una coetanea sua ex socia in affari, entrambi bresciani.

I fatti, raccontati sulle colonne del Giornale di Brescia. Alcuni anni fa i due avviarono - con quote di partecipazione differenti - un'attività fondando un'azienda che si occupava di lavori stradali. Ingenti gli investimenti, che ammontavano a centinaia di migliaia di euro, necessari per l'acquisto delle attrezzature. Nel 2018 la ditta fu dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia, e iniziarono i problemi per i pesanti debiti accumulati, e per i rimborsi dovuti ai creditori.

Dalle tensioni iniziali tra i due ex soci, passando per mesi di insulti e minacce, si è giunti all'epilogo, sabato scorso: l'uomo ha forzato una finestra dell'abitazione della donna, nella zona nord della città, dopodiché l'ha raggiunta quando era in compagnia del marito e l'ha picchiata con violenza. La donna ha sporto denuncia, e l'uomo è finito ai domiciliari, in attesa del braccialetto elettronico.