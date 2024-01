Spinto a terra a preso a pugni sul volto: ragazzino in ospedale

Una vera e propria azione punitiva, compiuta con efferatezza sotto gli occhi di decine di persone, incredule per ciò a cui hanno assistito. A rendere l'accaduto ancora più grave è la giovanissima età dei protagonisti. È successo nella mattina di giovedì, 18 gennaio, attorno alle 8:15 all'esterno della Scuola Media Marconi di via Piamarta, in città.

Quando alunni e genitori erano in attesa che suonasse la campanella, un ragazzo di 15 anni, fratello di un'alunna che frequenta la scuola, ha raggiunto il 13enne che aveva preso di mira. Dopo averlo fatto cadere colpendolo alle gambe, gli ha sferrato diversi pugni al volto, conditi da varie minacce. Alla scena hanno assistito decine di testimoni: alcuni di questi sono corsi all'interno della scuola per chiedere aiuto a insegnanti e bidelli, e per chiamare i soccorsi.

Medicato, il 13enne è stato portato in pronto soccorso per le cure del caso. Nel frattempo i carabinieri giunti sul posto hanno sentito i testimoni e poi identificato il responsabile. A quanto pare, secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, a scatenare l'ira del 15enne sarebbero state alcune confidenze fatte dalla sorella alla vittima dell'aggressione, confidenze che invece sarebbero state condivise con altri compagni di scuola.