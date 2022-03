Senza biglietto, Green Pass e mascherina, morde e prende a testate i poliziotti

Una storia di insensata violenza che - mestamente - si ripete. Vittime dell'ennesima aggressione sono gli agenti della polizia ferroviaria di Brescia: presi a calci, pugni, testate - e pure a morsi - da un uomo che solo sei giorni fa aveva mandato in ospedale altri tre poliziotti.

Protagonista delle violenze è infatti lo stesso cittadino nigeriano estremamente corpulento che, lo scorso 8 marzo, si era scagliato contro i poliziotti, colpendoli al volto e stringendo al collo uno di loro, perché lo stavano allontanando dopo averlo sorpreso senza biglietto, Green Pass e mascherina.

Lunedì il copione si è ripetuto. L'uomo è stato fermato - ancora - mentre viaggiava su un treno senza essere in possesso di un titolo di viaggio, così come del certificato verde e della mascherina. Identica anche la reazione, purtroppo: lo straniero, cercando una via di fuga, ha stretto un agente al collo, cercando di rifilargli un pugno in faccia. E non è finita qui: successivamente avrebbe cercato di colpire con calci, pugni e testate gli altri agenti, riuscendo poi a morderne due. I tre poliziotti sono finiti in pronto soccorso e hanno riportato traumi e lesioni. Le prognosi vanno dai cinque agli otto giorni.

Al termine della violenta colluttazione, i poliziotti sono riusciti a bloccare l'uomo e ad accompagnarlo - con fatica - presso gli uffici della Polfer di Brescia. Per lo straniero, questa volta, sono scattate le manette e nelle prossime ore verrà processato per direttissima.