Presi a bastonate e colpiti con una pentola: tre poliziotti in ospedale

Il carcere di Canton Mombello ancora teatro di disordini e violenza: lo rende noto la Fp Cgil. Secondo quanto riferito dal sindacato, nella serata di domenica alcuni agenti della Polizia Penitenziaria sarebbero stati aggrediti da un detenuto mentre tentavano di sequestrargli un "intruglio" alcolico preparato fai da te.

Cosa è successo in carcere

Ne è nato un parapiglia: gli agenti sarebbero stati ripetutamente colpiti dal carcerato, prima con un bastone e poi addirittura con una pentola. Anche i poliziotti intervenuti a rinforzo sarebbero stati colpiti a bastonate (tra l'altro con un manico in ferro) e dalla stessa pentola: nel mentre non sono mancati insulti e minacce di morte. Solo con grande fatica la situazione è stata riportata alla calma, ma sono ben tre gli agenti che hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, riportando diversi giorni di prognosi per lesioni alle braccia, alla testa e in altre parti del corpo.

La nota del sindacato

"L'incolumità fisica del personale di polizia - spiega Calogero Lo Presti, coordinatore regionale della Fp Cgil Polizia Penitenziaria - ogni giorno è messo a dura prova dalla presenza di soggetti pericolosi, psichiatrici, tossicodipendenti e farmacofiliaci, non avvezzi al rispetto delle regole e di coloro che in quella struttura rappresentano la Legge. Le gravi carenze del sistema penitenziario, nonché la gestione dei detenuti, non possono e non devono avere ricadute negative sulle donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria, ormai soccombente all'interno delle carceri italiane. E' ora che il Governo mantenga le promesse fatte in campagna elettorale".