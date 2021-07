Con un punteruolo colpisce al volto e al petto una donna lungo la ciclabile: arrestato

Dal centro del paese si è spostata lungo la ciclabile che corre sull'argine del Chiese, dove è stata avvicinata da un giovane molestatore, che dopo un tentativo di approccio l'ha colpita al petto con un punteruolo. L'incubo vissuto da una donna di Ponte San Marco è durato solo pochi minuti, ma lascerà a lungo i segni (anche visibili) nella vittima, una donna classe 1987 residente a Calcinato.

I fatti. Una settimana fa la donna si è diretta lungo la ciclopedonale che scorre a fianco del fiume Chiese. A seguirla, da lontano, c'era un giovane nordafricano di 21 anni. Una volta giunta in una zona isolata, la donna è stata avvicinata dall'uomo, che dopo il primo tentativo di approccio andato a vuoto, ha preso la donna per un braccio cercando di averne la meglio. La vittima ha cercato di chiamare aiuto, ma nella zona non c'era nessuno che poteva salvarla.

L'aggressore per farla tacere ha estratto dalla tasca un punteruolo, col quale ha ferito la donna a una guancia. Caduta a terra, la vittima è stata colpita diverse volte al petto con il punteruolo, prima che riuscisse finalmente a liberarsi dalla presa del nordafricano e fuggire. Una volta in salvo, la donna ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. La storia è raccontata da PrimaBrescia.

I militari dopo avere registrato il verbale di denuncia si sono messi sulle tracce del giovane. Grazie anche alle testimonianze di altre persone aggredite dal 21 anni, e alle descrizioni fornite, i carabinieri lo hanno individuato e fermato. Portato in caserma, è stato riconosciuto dalla vittima ed è perciò in carcere, in attesa del processo. Il 21 enne, che viveva in casa di un amico a Ponte San Marco, è clandestino sul suolo italiano.