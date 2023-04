Lite in strada, anziano in carrozzina preso a pugni in faccia

Un pensionato disabile, che deambula a fatica (e usa le stampelle ma a volte anche la carrozzina) è stato preso a pugni da un giovane di circa 30 anni che solo poco prima gli aveva tagliato la strada in monopattino: per quella aggressione la vittima ha riportato fratture al naso e contusioni a volto e mandibola, con una prognosi di 20 giorni. "Ma la cosa che mi fa più rabbia - ha raccontato la vittima al Giornale di Brescia - è che nessuno sia intervenuto per darmi una mano, ad eccezione di un ragazzo straniero che ha chiamato i soccorsi".

L'aggredito è un 70enne che abita in città, l'aggressore un presunto 30enne non ancora identificato. Tutto sarebbe successo un paio di giorni fa in Via Chiusure: il 70enne, in auto con la moglie, avrebbe suonato il clacson al giovane in monopattino che, poco prima, gli avrebbe tagliato la strada dopo un viaggio a zigzag.

L'aggressione

Passano pochi minuti e i due si incontrano di nuovo: mentre l'anziano sta imbracciando le stampelle, il giovane in monopattino l'avrebbe prima aggredito a parole e poi a pugni, colpendolo almeno tre volte prima di far perdere le sue tracce. Tutto questo, come testimoniato dalla vittima, senza che nessuno intervenisse. Medicato e accompagnato in ospedale, il 70enne ha denunciato tutto alle forze dell'ordine: sull'accaduto indaga la Polizia Locale.