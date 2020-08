Un volo in aereo per salvargli la vita: bimbo di 8 anni gravissimo al Civile

Un bimbo di soli 8 anni è in gravissime condizioni al Civile, ma potrebbe aver salva la vita grazie al trasporto aereo da Catanzaro a Brescia operato da un Falcon 900 del Trentunesimo Stormo dell'Aeronautica militare. Si tratta di un servizio di “trasporto sanitario urgente”, per cui l'Aeronautica mette a disposizione migliaia di ore l'anno e velivoli da Ciampino, Pratica di Mare, Cervia e Pisa.

In questo caso il Falcon è decollato da Ciampino per raggiungere Lamezia Terme, dove già c'erano gli operatori sanitari dell'azienda ospedaliere Pugliese Ciacco di Catanzaro, e con il loro il bimbo in fin di vita. Il piccolo, con la massima cautela, è stato caricato sull'aereo poi decollato in direzione Montichiari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo l'atterraggio, il trasferimento in ospedale

E' qui che il velivolo è atterrato, intorno alle 13: dall'aeroporto il bimbo è stato poi trasferito in ambulanza al Civile, dov'è tuttora ricoverato in condizioni critiche. Ma questo trasferimento aereo potrebbe davvero salvargli la vita: nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti clinici. Tutte le operazioni di trasporto si sono svolte, ovviamente, nel pieno rispetto delle prediposizioni previste dalle normative in vigore in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19.