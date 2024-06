Scomparso nel nulla, poi il lieto fine: Tarcisio è stato ritrovato

Per oltre due giorni Tarcisio Bassi, 79enne di Adro, ha lasciato con il fiato sospeso i familiari e la comunità della cittadina franciacortina: l’uomo, infatti, era uscito di casa alle 9 di giovedì 6 giugno, per poi scomparire nel nulla. Con sé non aveva il cellulare e nemmeno i farmaci salvavita che deve assumere ogni giorno. Per oltre 48 ore, la moglie e i figli hanno continuato a diffondere appelli e foto dell’uomo, rivolgendosi anche all’associazione Penelope Lombardia, che fornisce supporto gratuito alle famiglie delle persone scomparse.

La svolta grazie a una segnalazione: una signora ha visto l’anziano a bordo di un treno diretto a Milano. E proprio a lei, il 79enne avrebbe raccontato di essere diretto a Piombino. Le ricerche si sono quindi concentrate nella cittadina toscana, poi il lieto fine: Bassi è stato finalmente ritrovato, nella serata di sabato 8 giugno, con un sospiro di sollievo finale.