Tabaccheria assaltata a colpi di mazza: colpo da migliaia di euro

Un raid fulmineo, fruttato ai malviventi decine di stecche di sigarette. Nel mirino di quella che si presume essere un banda specializzata è finita (di nuovo) la tabaccheria Compagnoni di Adro. Non è infatti il primo colpo messo a segno nel negozio che si trova in pieno centro, a due passi dall’oratorio in via Umberto I. Cinque anni fa, con un modus operandi molto simile, erano state portate via le slot machine, poi ritrovate (vuote), in un canale che scorre nella zona delle Torbiere.

I malviventi sono entrati in azione nella nottata tra domenica 20 e lunedì 21 febbraio: dopo aver distrutto la vetrata a colpi di mazza, facendo scattare l’allarme, hanno fatto irruzione nella tabaccheria puntando dritto all’armadio blindato che contiene le sigarette. Una volta forzato, hanno arraffato decine di stecche e si sono dileguati in fretta e furia: pochi secondi prima del tempestivo arrivo dei carabinieri di Chiari.

Non ci sarebbero testimoni: nessun residente, nonostante l’allarme, si sarebbe affacciato alle finestre per vedere cosa stesse accadendo. I militari di Chiari e di Adro sarebbero però già sulle tracce dei banditi - che sarebbero almeno tre - grazie all’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza. Nelle prossime ore potrebbe già esserci una svolta.