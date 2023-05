Stroncata dalla malattia, muore ragazza: era la mamma di due bambine

"Il cuore si spezza per tutto questo dolore", si legge tra centinaia di messaggi di cordoglio apparsi sui social dopo che si è diffusa la tragica notizia della morte di Stella Cantoni. Una vita spezzata, davvero troppo presto, da una terribile malattia: Stella aveva solo 31 anni ed era la mamma di due bambine.Â

Un dramma che sconvolge una famiglia e lascia senza parole l’intera comunità di Adro, dove la giovane donna viveva da tempo con il marito e le loro adorate figliolette. "Era una creatura meravigliosa", scrivono le amiche sui social. In tanti la conoscevano in paese: insieme al padre gestiva il bar Della Musica di via Lazzaretto, punto di ritrovo per gli appassionati della danza, come per i tifosi del Milan.

Ad annunciare la sua scomparsa è stato il fratello Manuel, con un commovente messaggio: "insieme a te è volato in cielo un pezzo del mio cuore", si legge su Facebook. In tanti in queste ore segnale dal lutto si stanno stringendo attorno al marito della 31enne, così come alle loro due figliolette: la più grande ha da poco cominciato le scuole medie.

La salma della giovane mamma riposa alla sala del commiato Pezzotti di Adro. Decine di persone sono attese per la cerimonia funebre che sarà celebrata, alle 9.30 di sabato 13 maggio, nella chiesa parrocchiale del paese della Franciacorta.