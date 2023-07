Scavalca per entrare in piscina e resta infilzato nel cancello

Alto Garda. Quella che appare a tutti gli effetti come una bravata è finita nel peggiore dei modi: ovvero con l’arrivo di un’ambulanza e, forse, con una denuncia da parte dei carabinieri. E tutto per un bagno in piscina in piena notte.

Il fatto

Tutto è accaduto nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 luglio a Prabi, frazione di Arco, dove si trova il nuovo “Prabi Aqua Park”. Ed è proprio lì che si sono recati in piena notte due giovani di Riva del Garda, minorenni ma prossimi ai 18 anni, che hanno pensato bene di scavalcare per andare a farsi un tuffo e, magari, raccontare il tutto agli amici una volta compiuta “l’impresa”. Ma qualcosa è andato storto.

Hanno scavalcato un cancello per entrare in piscina, ma uno dei due ragazzi, un 17enne, è scivolato, infilzandosi il braccio con uno degli spuntoni metallici della parte superiore del cancello. Una ferita di ben 15 centimetri, dolorosissima ma che, fortunatamente, non ha reciso arterie o vene. È però vero che, trapassando un muscolo, ha provocato una grave perdita di sangue.



Sul posto sono arrivati subito i carabinieri di Arco, che hanno tamponato la ferita del giovane, poi trasportato in pronto soccorso dall’ambulanza; per lui si profila un mese di prognosi. Tuttavia, come detto, la bravata potrebbe costare ancora più cara. Per entrambi i giovani il rischio è di una denuncia per invasione di edificio pubblico.



Fonte: Trentotoday.it