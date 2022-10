C’è un guasto e un intero paese resta senz’acqua: rubinetti a secco da ore

Brutta sorpresa per i residenti di Adro: al risveglio si sono accorti che, dai rubinetti, non scendeva nemmeno una goccia d’acqua. Centinaia le lamentele e le segnalazioni inviate dall’alba di oggi, martedì 25 ottobre, all’amministrazione comunale, che ha diramato un avviso sui canali social istituzionali poco prima delle 9.



La causa della mancanza d’acqua (praticamente tutto il paese) sarebbe già stata individuata: durante la notte si sarebbe verificato un guasto elettrico, che avrebbe mandato in tilt il sistema di alimentazione dei pozzi.

“Si è verificato un malfunzionamento in una cabina di trasformazione della corrente che gestisce l’alimentazione elettrica dei pozzi”, si legge infatti nell'avviso del Comune.

L’amministrazione ha fatto sapere che i tecnici sono già al lavoro per "sostituire l’apparecchiatura bruciata", ma le operazioni "richiederanno almeno l’intera mattinata". Per ancora diverse ore residenti e commercianti dovranno quindi fare a meno dell’acqua corrente.