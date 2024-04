Malore tra le mura di casa, uomo soccorso dall’eliambulanza

Ha accusato un malore durante la notte tra sabato 20 e domenica 21 aprile, tra le mura della sua abitazione di Adro e i familiari hanno immediatamente dato l’allarme. La chiamata al numero unico è scattata poco dopo la mezzanotte: la macchina dei soccorsi si è mossa rapida e in pochi minuti sono sopraggiunte un’ambulanza e l’automedica.

Viste le condizioni molto critiche dell’uomo di 67 anni è stato inviato anche l'elisoccorso, poi atterrato nelle vicinanze della sede del gruppo volontari ambulanza di Adro. All’arrivo dei soccorritori l’uomo era in arresto cardiaco: rianimato a lungo, una volta stabilizzato è stato trasferito in elicottero al Civile di Brescia dove è poi stato ricoverato in condizioni molto critiche.

Oltre ai sanitari sono intervenuti i carabinieri che hanno ricostruito l'accaduto: stando ai primi accertamenti si sarebbe trattato di un malore.