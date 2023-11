Blitz in casa dei carabinieri, droga nella cameretta di un ragazzo

Formalmente disoccupato, si guadagnava da vivere spacciando droga. Il laboratorio- deposito dello stupefacente era la camera da letto del 20enne: è lì che i carabinieri di Marone, durante il blitz di mercoledì 1 novembre, hanno scovato tre panetti di hashish, della marijuana già divisa in dosi e parecchi contanti.

Una somma di denaro considerevole, fanno sapere i militari, frutto dell'attività illecita che da diverso tempo il giovane esercitava. Per il 20enne, residente ad Adro, son quindi scattate le manette.

Un arresto frutto dei controlli e dell’attività di prevenzione dello spaccio dei militari di Marone che quest’estate aveva portato ad altri due arresti. Il primo luglio a Iseo era finito in manette un 33enne che e nascondeva in casa più di mezzo chilo di marijuana. Stessa sorte per un 19enne beccato con un chilo di marijuana in casa durante il blitz del 16 giugno.