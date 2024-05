Morto per un malore mentre pedala con gli amici: il dramma di Adriano

Adriano Ischia è morto e la sua scomparsa lascia un vuoto enorme fra i suo i cari, ma anche in tutta la zona del lago di Garda, in particolare quella della Busa (così è chiamato il territorio pianeggiante a nord del Benaco). Lì tutti conoscevano il suo sorriso e il suo impegno lavorativo per "Tv Center" (attività di cui era proprietario) in via Ardaro a Riva del Garda.

Adriano Ischia è morto a seguito di un malore mentre stava andando in bicicletta. Il fatto è avvenuto domenica: stava pedalando insieme a un gruppo di amici sulla strada che sale a San Giovanni al Monte, quando ha accusato il malore che gli è stato fatale. Ischia si accasciato a terra e non si è più rialzato. Aveva 66 anni. L’uomo lascia la moglie e una figlia nel dolore.



Fonte: Trentotoday.it