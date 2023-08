È morto l'imprenditore Adenio Magazza di Lonato: aveva 82 anni. Lascia nel dolore la moglie Marisa, i figli Monica, Mario con Michela Stefano con Barbara, i nipoti Federica con Luca e il piccolo Enrico, Alessandra con Oscar, Giulia, Carlotta, Francesco, Gianmarco, Lorenzo e Tommaso: il funerale sarà celebrato mercoledì mattina alle 10 nella basilica di San Giovanni Battista, partendo dall'abitazione di Via Bariselli dove è stata allestita la camera ardente.

La famiglia non chiede fiori, ma opere di bene: al contempo esprime "un particolare ringraziamento a tutto il personale della Fondazione Madonna del Corlo e all'associazione Garda Emergenza per le premurose cure e l'amorevole assistenza". Così si legge nel necrologio: "Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dov'erano, ma sono ovunque noi siamo".

Un'azienda da oltre 15 milioni

Ormai più di 40 anni fa, nel 1982, Adenio Magazza aveva fondato la Oxyturbo spa, azienda specializzata nella produzione di riduttori di pressione e soluzioni per l'impiego dei gas industriali in bombola. Il quartier generale è in Via Serio a Desenzano, dove si trovano i tre capannoni da oltre 3mila metri quadrati operativi, con 4 linee di montaggio dei riduttori di pressione e 2 linee per i prodotti di saldatura. La Oxyturbo ha chiuso il 2022 con un fatturato di oltre 15 milioni di euro.