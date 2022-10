A tutto gas sull'auto truccata, poi si schianta nel fosso: "Stavo andando a un matrimonio"

In trasferta nel Bresciano - pare - per partecipare a un matrimonio, si è fatto notare per le manovre pericolose effettuate sulle strade di Acquafredda. Al volante di una Toyota, poi risultata truccata, si è reso protagonista di un sorpasso azzardato all'incrocio ed è così finito nel radar degli agenti della polizia locale del comune della Bassa. Il giovane al volante, un 28enne bergamasco, avrebbe però del tutto ignorato l'alt, dando gas e fuggendo a folle velocità sulla statale Asolana, in direzione di Castel Goffredo.

Tra sorpassi pericolosi e manovre azzardate ha raggiunto il comune del Mantovano, dov'è però terminata la sua corsa spericolata. Il 28enne avrebbe perso il controllo della sua Toyota, finendo per schiantarsi in un fosso. Uscito praticamente incolume dall'incidente, per lui sono cominciati i guai.

Denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, dovrà sborsare parecchi soldi per pagare le numerose sanzioni elevate dalla Locale per eccesso di velocità, fuga all'alt e sorpasso all'incrocio. In poche ore ha perso ben 48 punti della patente che gli è stata ritirata e verrà successivamente revocata. Ritirata anche la carta di circolazione della macchina risultata truccata.

La ragione di tanta fretta? Agli agenti il giovane avrebbe raccontato che doveva partecipare a un matrimonio, come invitato.