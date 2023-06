Poeta, attore, artista: la comunità piange la scomparsa di Achille Platto

«Vivrà accanto a noi nella memoria». Una persona sincera, schietta, un artista umile ma allo stesso tempo un vero e proprio "maestro". Brescia perde uno dei suoi più apprezzati autori dialettale, Achille Platto, geniale creatore di quel "Bibbiù" messo in scena da svariati anni in lungo e in largo per la provincia.

Nato a Castrezzato nel 1948, viveva da molti anni a Chiari. Al dialetto bresciano si è dedicato per tutta la vita, sulla scena e in poesia: autore e attore di teatro ha scritto e rappresentato "Va ricurdif le sere che daquàem", "Urèce de azen", "Liunfant", "Dale ses ale nöf", "I signori sono in casa", "Aqua trobia", "Sacra familia" e appunto il celebre poemetto "Bibbiù" nel 1972: "L’opera non è una traduzione del testo biblico e nemmeno una facile parodia: il “Bibbiù” di Platto, nella sua autonomia, si affianca al grande originale sacro e lo arricchisce nel segno della poesia, in un contesto di significati che appartengono al mondo contadino travolto ormai nei suoi valori dalle grandi trasformazioni sociali e industriali". Il poemetto viene rappresentanto in teatro dagli anni 70.

Toccante il saluto al poeta da parte della Fondazione Morcelli-Repossi di Chiari: "Con Achille Platto la Fondazione Morcelli-Repossi perde un amico sincero, un artista raffinato e geniale, un poeta capace di intrecciare l'anima popolare alle altezze dello spirito. Alla nostra Fondazione ha dedicato serate memorabili, pagine appassionate, anticipazioni dei suoi spettacoli più significativi. E soprattutto ha riservato una simpatia schietta, mai venuta meno anche negli ultimi tempi segnati da una malattia che non perdona e contraddistinta dalla sua tenacia nell'affrontarla. Achille vivrà accanto a noi nella memoria. La sua voce inconfondibile non si spegnerà. Lo promettiamo nel giorno del dolore e del lutto".