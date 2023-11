Cade dal tetto mentre lavora: morto ex sindaco e volontario

Il dramma si è consumato a più di 6mila chilometri da casa: l'ex sindaco di Ledro, Achille Brigà, è morto in Tanzania mentre stava lavorando su un tetto. Come tante altre volte nella vita, era impegnato in attività di volontariato: presidente del Gruppo missionario Alto Garda e Ledro, era tornato in Africa solo da pochi giorni.

Morto a 73 anni

Secondo quanto si è appreso finora, Brigà era al lavoro sul tetto di una casa, su cui si stavano installando dei pannelli fotovoltaici. Avrebbe perso improvvisamente l'equilibrio, cadendo nel vuoto per diversi metri. Troppo gravi le ferite riportate: è morto a 73 anni. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, che aspetta solo il rientro della salma per organizzare i funerali. Il ricordo arriva dalle tante associazioni di volontariato che lo conoscevano e stimavano, oltre che dai sindaci del territorio: da Ledro e Riva del Garda.