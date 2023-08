Ragazzo accoltellato dalla fidanzata: è una donna di 32 anni

A dare l'allarme lo stesso ferito, un ragazzo di 25 anni: poco prima era stato accoltellato dalla sua fidanzata e convivente, 32enne. Sul posto, intorno alla mezzanotte di giovedì, si sono precipitati oltre ai carabinieri anche l'automedica e due ambulanze della Croce Bianca e dei volontari di Nave: la chiamata al 112 arrivava da un'abitazione di Via Umberto Saba, quartiere San Bartolomeo a Brescia.

Accoltellato dalla fidanzata

La vittima, come detto, è il ragazzo 25enne: sarebbe stato accoltellato dalla compagna, per fortuna ferito solo di striscio. Non sarebbe la prima volta che tra i due le cose non vanno come dovrebbero: complice, a quanto pare, uno smodato consumo di alcolici e sostanze stupefacenti. Il ferito è stato medicato sul posto e non ha avuto nemmeno bisogno del ricovero in ospedale. Vista la prognosi lieve, i carabinieri non procederanno d'ufficio: sarà lui a decidere se vorrà denunciare o meno la fidanzata.