Accoltellato, si trascina sanguinante al bar: "Hanno cercato di uccidermi"

Accoltellato in zona stazione, si è trascinato sanguinante fino a un bar di Via Corsica per chiedere aiuto: il ferito è un uomo di 42 anni, ricoverato in ospedale in condizioni non gravi. Su quanto accaduto sta indagando la Polizia di Stato, ancora alla ricerca dei suoi aggressori. Tutto è successo sabato notte tra mezzanotte e mezza e l'una.

"Aiuto, hanno cercato di uccidermi"

Il 42enne si sarebbe presentato in un locale di Via Corsica, come detto sofferente e sanguinante: “Aiuto, hanno cercato di uccidermi”, avrebbe riferito al titolare del bar e ai pochi clienti presenti a quell'ora. Gli stessi hanno poi allertato il 112: la centrale operativa, oltre a una pattuglia della Squadra mobile, ha inviato sul posto anche un'ambulanza della Croce Bianca.

Il ferito è stato medicato sul posto e trasferito alla Poliambulanza, dove è stato ricoverato in codice verde: l'allerta sanitaria, lanciata inizialmente in codice rosso, si è ampiamente ridimensionata a seguito dei primi accertamenti. La vittima, di nazionalità straniera, sarebbe stata aggredita da almeno altre due persone, stranieri anche loro: uno di questi, armato di una lama che non è ancora stata recuperata, l'avrebbe accoltellato.