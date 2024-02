Fuori dalla discoteca, il titolare del chiosco accoltella un cliente

Una lunga serata in discoteca e, una volta fuori, il classico "panino" prima di fare ritorno a casa. Qualcosa però è andato storto, e un giovanissimo ha passato il resto della notte in ospedale. Succede a Erbusco, all'esterno del QI Clubbing di via dell'Industria.

Nel locale un 21enne di Manerbio aveva appena trascorso la serata. Uscito, si è diretto con un paio di amici, suoi compaesani, a un chiosco ambulante che vende i panini e le birre fino alle prime luci dell'alba. Il terzetto di amici avrebbe - stando alle prime ricostruzioni dei fatti - infastidito il titolare del chiosco che, esasperato, a un certo punto avrebbe ferito col coltello il 21enne a una mano.

Lanciato l'allarme, il giovane è stato soccorso dall'ambulanza dei volontari di Bornato, ed è stato portato in ospedale al Civile di Brescia. Medicato, non sarebbe in gravi condizioni. I carabinieri di Rovato e di Erbusco nel frattempo hanno raccolto le testimonianze: i contorni della vicenda sono in corso di definizione. Al momento il gestore del chiosco è stato denunciato per lesioni.