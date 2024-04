Morto in cantiere, era papà di due figli: aveva appena comprato casa

Un altro incidente sul lavoro, l’ennesimo in terra lombarda: dall’inizio dell’anno, come riferito dall’Osservatorio indipendente di Bologna di Carlo Soricelli, sono già 48 le morti bianche in Lombardia (31 sui luoghi di lavoro più quelli in itinere) di cui 10 in provincia di Brescia, al 17 aprile 387 in tutta Italia. Abdulla Bisku aveva 58 anni: originario dall’Albania, era arrivato in Italia nei primissimi anni ’90 e qui si era costruito un futuro e una famiglia.

Abdulla Bisku: chi era la vittima

È lui la vittima del tragico infortunio di martedì pomeriggio ad Asola, nel Mantovano, a pochi chilometri dai confini bresciani. Secondo quanto ricostruito dai tecnici del Psal di Ats, intervenuti per i rilievi insieme ai carabinieri, pare che l’operaio stesse lavorando alla ristrutturazione di un edificio in Via Nazario Sauro. Era in cantiere, lungo un ballatoio, quando improvvisamente avrebbe ceduto una delle assi su cui era poggiato, già utilizzata in precedenza.

Il povero Bisku avrebbe perso l’equilibrio e caduto di spalle, battendo la testa sull’asfalto. Niente da fare: è morto sul colpo. L’uomo era dipendente della Edilcasa di Canneto sull’Oglio: da più di 30 anni viveva ad Asola, dov’era stimato e conosciuto. Da pochi mesi aveva comprato casa. Lascia nel dolore la moglie Zambake e i giovani figli Aldi e Adelina. Rabbia e cordoglio da parte dei sindacati.

Rabbia e cordoglio dei sindacati

“Esprimiamo cordoglio e vicinanza alla famiglia del lavoratore coinvolto nell’infortunio mortale avvenuto martedì in un cantiere edile di Asola – si legge in una nota congiunta di Fenealuil Brescia-Mantova, Filca Cisl Asse del Po e Fillea Cgil Mantova – Bisku aveva solo 58 anni e progetti per il futuro della sua famiglia. Restiamo in attesa dell’esito delle indagini da parte degli enti preposti e delle forze dell’ordine. È inaccettabile assistere a episodi di questo genere ai giorni nostri, quando stiamo sottolineando in tutti i contratti l’importanza assoluta delle misure di protezione a favore di una maggiore sicurezza. Bisku è l’ennesima vittima di una guerra che si sta combattendo ogni giorno. Questa tragedia si verifica a ridosso di altre accadute in tempi recenti. Il mondo del lavoro così è inammissibile: uno stillicidio di persone che non riescono a tornare a casa dai loro cari dopo tanta fatica. Le imprese devono avere come priorità la prevenzione e la formazione e garantire tutti i dispositivi di protezione individuale e l’applicazione delle procedure di sicurezza in tutte le lavorazioni, anche in caso di appalti e subappalti”.