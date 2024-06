Abbandona rifiuti in campagna: rintracciato, multato e denunciato

Hanno aperto i sacchi dell'immondizia abbandonata, e con pazienza sono risaliti al responsabile, che è stato severamente multato. Accade a Pontoglio, grazie a una brillante indagine della Polizia locale entrata in azione in seguito alla segnalazione di un cittadino.

L'abbandono di rifiuti è stato compiuto nei giorni scorsi in zona via Monte Adamello/Boscolevato. Il responsabile verrà presto convocato presso l’ufficio Polizia Locale per l'identificazione e, in seguito ai conseguenti adempimenti, sarà denunciato penalmente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Brescia ai sensi dell'Art. 192 del D.Lgs 152/2006, in quanto titolare di impresa. Il trasgressore rischia la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da 2.600€ a 26.000€, oltre alla richiesta delle spese sostenute per la pulizia dell’area.

«Tolleranza zero per i delinquenti che non rispettano il territorio, la tutela dell'ambiente e il rispetto delle leggi sono la nostra priorità - ha dichiarato il sindaco, Alessandro Pozzi -. Un sentito ringraziamento al comandante della Polizia Locale Antonio Montesano e all'agente Oscar Bagattini per la tempestiva individuazione dei trasgressori. Avere un ufficio attento a queste situazioni, è fondamentale per la tutela dell'ambiente che ci circonda e in cui viviamo.»