Trasporta rifiuti, macerie e scarti da demolizione: rischia multa da 26mila euro

Recidivo è dire poco. Un cittadino di Erbusco è stato fermato addirittura per la sesta volta dagli agenti del Comando di Polizia Locale del Montorfano, facendo scattare la denuncia per reati ambientali. Il motivo? Viaggiava con il suo furgone carico di materiale da smaltire, senza esserne autorizzato.

I fatti.

Il cittadino di Erbusco viaggiava a bordo di un autocarro palesemente sovraccaricato, trasportando rifiuti, macerie e scarti da demolizione edile. Insospettiti, gli agenti di Coccaglio lo hanno fermato e han scoperto che non possedeva il formulario identificativo del trasporto rifiuti, e nemmeno era iscritto all'albo dei gestori ambientali. Non potendo dunque smaltire in un centro autorizzato i rifiuti, con ogni probabilità - visti anche i precedenti - l'obiettivo era quello di abbandonare il materiale in campagna.

A proposito di precedenti: l'uomo è una vecchia conoscenza della Locale visto che era già stato fermato addirittura cinque volte. Oltre alla denuncia presso la Procura, gli agenti hanno sottoposto il furgone al sequestro penale, convalidato dal Gip del Tribunale di Brescia. Una volta definita, la sanzione potrebbe arrivare a 26mila euro. Solo pochi giorni fa gli agenti hanno fermato una coppia di nordafricani che aveva eseguito dei lavori in un locale e cercava di smaltire gli scarti in campagna.