Schianto tra un camion e due auto: galleria chiusa, ma è solo un'esercitazione

Incidente all'imbocco della galleria, feriti da soccorrere e traffico in tilt: maxi-esercitazione di protezione civile domenica mattina sull'autostrada A35 (la Brebemi). Coinvolti una ventina di veicoli e altrettanti figuranti, uomini e mezzi di Protezione civile, tecnici dello Stato, forze dell'ordine. Tra Caravaggio e Treviglio, all'altezza dell'imbocco dell'omonima galleria, è stato simulato un incidente che ha interessato due veicoli e un mezzo pesante, con diversi feriti di cui uno in gravi condizioni e altri rimasti incastrati tra le auto.

La galleria è stata chiusa al traffico, così come il tratto autostradale con uscite e deviazioni obbligate sulle strade secondarie. Sotto il coordinamento della Prefettura è stato attivato il Comitato operativo per le viabilità: intervenuti sul luogo del (finto) incidente i Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari di Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza.

Le forze in campo

In campo anche la Polizia Stradale di Brescia e Bergamo, il commissariato di Treviglio, i comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, pattuglie della Polizia Locale arrivate da Caravaggio e Treviglio. Lo scenario è stato predisposto dalla Argentea Gestioni, la società che si occupa della gestione della tratta, con il supporto di Croce Rossa e Provincia di Bergamo. Le operazioni, orientate al massimo realismo possibile, si sono concluse intorno alle 9.30. L'esercitazione fa parte del Piano di emergenza per incidenti in autostrada (A35 Brebemi) adottato dalla Prefettura.