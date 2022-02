Una vita sempre di corsa: addio a Vincenzo, ex campione provinciale di maratona

Definirlo podista è riduttivo. Vincenzo Zanardini, 68 anni, era un appassionato e instancabile corridore, e si è spento ieri a Borgosatollo. La corsa è sempre stata presente nella sua vita, tanto che nel 1996 ha fondato con altri amici la società "Atletica Falegnameria Guerrini".

I 42 chilometri della maratona erano la specialità di Vincenzo. Nel 2016 è stato campione provinciale di maratona della sua categoria MM60 con il tempo di 3:05:47. L’ultima maratona l’ha corsa a Brescia a maggio 2021 in 3:23:07, finendo primo classificato nella categoria SM65.

Un accorato ricordo di Vincenzo l'ha scritto Anna Zaltieri, una podista che lo ha conosciuto nelle fila della società sportiva "Atletica Falegnameria Guerrini": «Diceva di voler appendere le scarpe al chiodo ma non l’ha mai fatto. Per fortuna, perché Vincenzo è una di quelle persone che ha insegnato col silenzio che la vita atletica si può vivere con serenità e con pazienza e che macinare chilometri è l’unico modo per ottenere risultati. Ciao Vince - chiude Anna Zaltieri - il Paradiso è grande ed è tutto un meraviglioso campo di gara».

I funerali di Vincenzo si svolgeranno lunedì 7 febbraio alle 14.30 presso la chiesa parrocchiale di Borgosatollo.