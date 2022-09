Malore durante l'allenamento: morto ragazzino di soli 14 anni

Dopo aver lottato per cinque giorni in ospedale, un 14enne di Verolavecchia è morto a seguito dell'arresto cardiaco accusato nel corso di un allenamento di calcio, sul campo della Polisportiva Verolavecchia.

Il ragazzino aveva appena iniziato la preparazione atletica in vista della prossima stagione. Venerdì, l'improvviso malore durante il primo allenamento di stagione (aveva smesso di giocare due anni fa). Soccorso dagli allenatori, era stato portato d'urgenza in ospedale. Purtroppo, il suo giovane cuore non ce l'ha fatta.