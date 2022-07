Incendio nell'appartamento: porta chiusa a chiave, nessun vicino è riuscito a salvare Teresa

Morta nell'appartamento invaso da fiamme e fumo, a pochi passi dalla porta d'ingresso chiusa a chiave. La vittima dell'incendio verificatosi nella tarda mattinata di ieri a Cologne è la 64enne Teresa Maria Bonardi. Vedova, viveva da sola, facendo la casalinga e la nonna dei bambini dei suoi figli.

L'allarme per il rogo all'interno dell'appartamento di Teresa è scattato alle 10:30 circa, lanciato dai dirimpettai della donna che hanno sentito l'odore di fumo proveniente dall'abitazione. Nel complesso residenziale di via Croce - un lato, quello dove viveva Teresa, dà su via Silvio Pellico - vivono complessivamente una ventina di famiglie: l'allarme ha messo in guardia molte di queste, provocando un via-vai sulle scale e nel cortile, dove sono arrivate tre squadre di Vigili del fuoco partite da Chiari, Palazzolo sull'Oglio e Brescia.

Nell'attesa dei soccorsi, uno dei dirimpettai dell'appartamento di Teresa ha cercato di aprire la sua porta di casa, ma inutilmente. L'uomo avrebbe detto di avere sentito la voce della donna che cercava aiuto, senza poter fare nulla per liberarla. Quando finalmente i Vigili del fuoco hanno sfondato la porta, Teresa era già morta.

Secondo la prima ipotesi, a scatenare il rogo potrebbe essere stato un pentolino lasciato incustodito sul fornello. Per spegnere le fiamme, che hanno danneggiato la soletta dell'appartamento sopra quello di Teresa, i Vigili del fuoco hanno utilizzato molta acqua, che è trapassata nell'appartamento sottostante. Sono tre perciò le abitazioni dichiarate inagibili, due famiglie hanno trascorso la notte fuori casa.

Teresa Maria Bonardi, come detto, era vedova da molti anni. Figlia del proprietario dell'azienda meccanica Bonardi srl, come riporta Bresciaoggi, è stata il gestore dello storico "Alcazar", l'hotel-ristorante, molto conosciuto in passato, di via Croce. Era una donna molto attiva, che amava stare in mezzo alla gente e coltivare le sue passioni, per l'arte, la natura, gli animali. La piangono molti amici.