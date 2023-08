Una vita per i diritti, una seconda mamma per molti: addio a Rita De Santis

È nata a Termoli, ma è stata adottata da Brescia. All'età di 85 anni, nella mattinata di ieri è scomparsa Rita De Santis. Originaria della provincia di Campobasso, in Molise, laureata in Pedagogia a Messina, dopo un periodo come assistente universitaria a Napoli, nel lontano 1979 è arrivata a Ghedi per fare la maestra elementare. Da allora non ha più lasciato Brescia, dove ha cresciuto - da sola - cinque figli.

Quando uno dei figli le ha rivelato di essere omosessuale è iniziata la sua seconda vita, in difesa dei diritti del mondo Lgbt. Un'amica, una seconda mamma, una preziosa alleata per molti ragazzi e ragazze conosciuti in tanti anni di attivismo, Rita si è fatta conoscere ed è diventata tra 2007 e 2013 presidente nazionale di Agedo, l'associazione dei genitori e degli amici delle persone omosessuali, della quale è stata poi presidente onorario.

Un mese fa Rita non è stata bene. Dopo le visite di rito, e il ricovero in ospedale, il suo calvario è stato breve, fino al decesso. La camera ardente è allestita presso la sua abitazione in via Castenedolo 48. Lunedì alle 10:00 si celebreranno i funerali presso la parrocchia di Ghedi. La salma proseguirà poi per il Tempio crematorio della città.

Proprio Agedo ha pubblicato un messaggio di cordoglio, per ricordare Rita e la sua energia:

«Care/i/i/* amiche/i/*

la nostra Rita De Santis, Presidente di AGeDO Nazionale dal 2007 al 2013 ci ha lasciati dopo una breve malattia che non ha lasciato scampo alla sua vitalità ed energia.

Alla famiglia e ai tati che le volevano bene le più sentite condoglianze da tutti noi. È stata fino all’ultimo una combattente indomita, curiosa, appassionata con moltissimi interessi sociali e culturali e che molti di noi ricordano per l’empatia e l’esempio mai venuti meno.

Che la terra le sia lieve nella certezza che il suo percorso ha lasciato il segno in molti e che proseguiremo le battaglie comuni con la stessa convinzione.

Un abbraccio a tutte/i/i/*

Fiorenzo Gimelli»