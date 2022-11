Comunità in lutto: addio all'ex sindaco Guarnieri

Infermiere di professione, amministratore con passione. La scorsa notte è venuto a mancare Rienzo Guarnieri, 88 anni, ex sindaco di Visano nella Bassa Bresciana. Infermiere presso l'ospedale psichiatrico Fatebenefratelli di Brescia, Guarneri fu primo cittadino per due mandati consecutivi, dal 1975 al 1985. La sua scomparsa avviene a poco distanza di quella di un altro ex sindaco bresciano, Francesco Ghidotti, primo cittadino di Palazzolo sull'Oglio dal 1970 al 1975.

La camera ardente per Rienzo Guarnieri è stata allestita presso la casa funeraria Coffani di via Brescia 50 a Montichiari. La salma farà ritorno a Visano per i funerali, in programma domani alle 15:00 presso la chiesa parrocchiale.