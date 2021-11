Travolto e sbalzato sull'asfalto, Pietro è morto in ospedale

Come spesso accadeva, si era recato al camposanto per fare visita alla tomba della moglie. All'uscita, un'auto l'ha investito mentre attraversava la strada, e a distanza di una settimana il suo cuore ha cessato di battere. È morto nella mattina di ieri Pietro Tura, l'88enne travolto una settimana fa fuori dal cimitero di Camignone di Passirano, in via Abba.

L'uomo, per tanti anni l'idraulico del paese, aveva appena fatto una visita a parenti e amici defunti; uscito dal camposanto, stava attraversando la strada quando una Renault Clio guidata da un uomo di Ome lo ha travolto con la parte anteriore sinistra del muso, scaraventandolo a terra. Seppure l'urto sia avvenuto a velocità molto bassa, le condizioni dell'uomo sono subito apparse come gravi.

Trasportato in codice rosso all'ospedale Poliambulanza di Brescia, ieri, dopo sette giorni di prognosi riservata, il cuore di Pietro ha cessato di battere. L'uomo, vedovo della moglie Assunta Ravelli, lascia quattro figli - Anna,Paola, Cristina e Roberto - e tanti amici e parenti che ne apprezzavano la simpatia e la bontà d'animo. La salma riposa presso la casa del commiato "La Franciacorta" di via Garibaldi a Passirano. Il funerale verrà celebrato martedì mattina alle 10:00 presso la Parrocchiale di Camignone.