Malattia fulminante, addio a un celebre chef

Una malattia fulminante, che non gli ha lasciato scampo. Pierluigi Proto, conosciuto come "Pigi" è scomparso mercoledì 23 agosto dopo pochi mesi di malattia. Bresciano, nato e cresciuto ad Orzinuovi, da tre anni si era trasferito in Toscana, per lavorare nel ristorante "Narciso".

Un ragazzo solare, buono, amico di tutti, sempre pronto a sorridere alla vita, che purtroppo per lui è finita a soli 39 anni. La sua più grande passione è stata la cucina. Dopo una lunga gavetta in tanti locali, la consacrazione, tra i ristoranti Fenil Questini a Orzinuovi, Villa Zaccaria a Bordonano, ed HB Hotel a Desenzano. A gennaio 2020 Pigi si è trasferito in Toscana, a Marina di Carrara, per lavorare come executive sous chef nell'avventura con la compagna Valeria Dell’Amico, chef e titolare del ristorante sulla spiaggia. Il suo cavallo di battaglia, il piatto che l'ha reso celebre, era il "Mazara nel tortello con bisque, panna acida, caviale".

Dopo la morte di Pigi la salma ha fatto ritorno nalla Bassa Bresciana. Il funerale è stato celebrato ieri a Orzinuovi. Oltre all'amata Valeria, lo chef lascia la mamma Anna e le sorelle Elisa e Alessandra.