Malore improvviso alle Maldive: morto l'ex sindaco Ziliani

Montisola in lutto per l'improvvisa scomparsa di Pietro Giuseppe Ziliani. Ex sindaco del paese dal 2009 al 2014, Ziliani è deceduto a causa di un improvviso malore (pare un'embolia) la notte del 5 novembre mentre era in vacanza alle Maldive. Da quanto trapelato finora, pare sia spirato all'ospedale della capitale Malè, dopo essere stato soccorso nell'albergo in cui alloggiava insieme alla moglie.

Consulente bancario e finanziario classe 1958, per 10 lunghi anni ha ricoperto – tra gli altri ruoli istituzionali – quello di presidente della società "Navigazione Lago d'Iseo", che gestisce il trasporto pubblico lacustre. E' stato inoltre vicepresidente del Consorzio dei Laghi Iseo, Endine e Moro.

Grande il suo amore per il territorio montisolano: tante le sue iniziative per la promozione del territorio, alcune delle quali hanno contribuito al riconoscimento della "Denominazione di origine protetta" per l'olio extravergine e al presidio di Slow Food per la sardina.

Ziliani non aveva figli, lascia la moglie nel dolore. Le pratiche per il rientro della salma si annunciano lunghe: sarà necessario attendere circa due settimane prima di poter organizzare le esequie.