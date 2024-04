Addio a Mario Ruggeri, fu un grande sostenitore dello sport bresciano

Figlio di Enea, fondatore della "Ceramiche Cidneo" e imprenditore poi nel settore della carrozzeria, con il marchio "Ruggeri", Mario è deceduto ieri all'età di 83 anni. Assieme ai fratelli Amilcare e Osvaldo ha portato lustro alla nostra città, dando lavoro a centinaia di dipendenti ma non solo, anche dando lustro a tre squadre sportive che hanno fatto la storia dello sport bresciano, basket, pallanuoto e rugby.

A dare l'annuncio della sua morte sono state la moglie Giulia, i figli Roberta, Barbara, Simona e Davide. La salma riposa presso la Casa del Commiato di Via Bargnani 25 a Brescia. Il funerale seguirà lunedì 15 aprile alle ore 14.30 nella Parrocchia di S. Maria Assunta a Gussago.

La passione per lo sport

Mario Ruggeri assieme all'azienda - produttrice di accessori da bagno prima, e sanitari poi, in via Chiusure (negli anni '80 dava occupazione a 230 dipendenti, con un ricavo di 30 miliardi di vecchie lire) - ha ereditato dal padre Enea la passione per lo sport. Nel rugby è stato sia sponsor sia presidente della squadra cittadina, con la quale ha vinto lo scudetto del 1975. Anche per la pallacanestro Mario Ruggeri fu presidente e sponsor, e si tolse molte soddisfazioni, soprattutto nella stagione 1981-1982. Infine la pallanuoto. Tra i tanti messaggi di cordoglio, quello della società del Rugby Brescia: «L'amico Mario Ruggeri ha fatto il suo ultimo passaggio. È stato indimenticato consigliere, presidente e sponsor del rugby Brescia Cidneo. Il Rugby Brescia si stringe attorno alla sua famiglia. Caro Mario, che la terra ti sia lieve».