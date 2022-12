Generosa e onesta: tutto il paese piange la ex professoressa

Una brava professoressa prima, una instacabile animatrice della vita culturale iseana poi. L'intera comunità di Iseo si è stretta attorno ai familiari e amici di Marilde Zanucchi, scomparsa nel sonno - probabilmente per un infarto - all'età di 79 anni. A piangerla, oltre al marito Sandro, al figlio Gianmarco e alle nipoti Livia e Flavia, c'è davvero tutta la comunità, perché per tanti anni Marilde si è fatta apprezzare per la sua gentilezza, la sua generosità nel mettersi al servizio della cultura, della musica soprattutto, da organizzatrice di eventi.

Un ricordo della ex professoressa è stato fatto dall'associazione "Progetto Iseo": «Progetto Iseo piange la scomparsa improvvisa della professoressa Marilde Zanucchi, protagonista della vita civile e culturale della nostra Comunità. Vicepresidente della Biblioteca comunale ed infaticabile organizzatrice di concerti ed iniziative artistiche ha dato molto ad Iseo. Vogliamo ricordarla con questa immagine colta anni fa nelle sue amate montagne. Ti sia lieve la terra Marilde e grazie di tutto».

I funerali sono stati fissati per lunedì, 12 dicembre, alle 15 partendo dall'abitazione in via Mier 17 a Iseo. Il corteo funebre raggiungerà poi il tempio crematorio.