Il dramma di Marco, ucciso da un infarto nel suo ristorante

Stava preparando la sala del suo ristorante, in attesa dei clienti, quando è crollato a terra, privo di sensi. Marco Delaini, 48 anni, titolare della Trattoria Fornico di Gargnano, è deceduto a causa di un malore improvviso.

A darne l'annuncio è la moglie Giada, madre di Lorenzo e Isac, che piangono il loro amato padre. Ma a piangerlo sono anche numerosissimi amici e clienti del ristorante di Gargnano dove Marco lavorava con passione. Ottimo cuoco, ma anche bravissima persona, che si faceva volere bene per il suo modo di essere, sempre gentile e affabile con chi gli stava vicino.

La salma riposa nella Casa del Commiato Visentini in via Dosso, 35 in Gardone Riviera. I funerali si svolgeranno in Pieve di Tremosine lunedì 28 novembre alle ore 15:00, da dove poi si proseguirà per il Tempio della Cremazione.