Morte a causa del sovradosaggio di anestetico dal dentista? In tre rischiano il processo

Decesso causato da un sovradosaggio di anestetico: gli indagati hanno 20 giorni per depositare una loro memoria, successivamente la Procura deciderà per l'eventuale rinvio a giudizio. I due medici legali Chen Yao e Giorgio Antonio Liotti hanno depositato la loro relazione e il Pubblico Ministero ha chiuso le indagini per il caso della morte di Luigi Floretta, 45enne tecnico della Rai di Bolzano deceduto a causa di un arresto cardiaco al termine di una procedura odontoiatrica effettuata nella nostra città.

Il decesso

Floretta nel luglio 2023 era a Brescia per un intervento di estrazione di alcuni denti, che dovevano essere sostituiti da altrettanti impianti. Secondo quanto ricostruito degli esperti, le condizioni dell'uomo sarebbero precipitate una volta terminati gli effetti della sedazione: avrebbe perso i sensi e per questo subito trasferito al Civile, in gravissime condizioni. Non si riprenderà più e morirà solo poche ore più tardi, la mattina successiva all'intervento.

Per la morte di Floretta, 45 anni, la Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo: nel registro degli indagati sia il dentista titolare dello studio che una sua collega odontoiatra presente al momento dell'operazione, oltre all'anestesista (non dipendente dello studio). I più recenti sviluppi, di fatto, valgono come una svolta nelle indagini: nella relazione depositata si escludono le ipotesi di un'allergia ai farmaci o di conseguenze legate alla patologia di cui soffriva, l'ipertensione. Oltre al sovradosaggio di anestetici si sarebbe ravvisata anche “una carenza nella compilazione della cartella clinica”.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Bresciaoggi, per i consulenti «La concentrazione ematica della lidocaina al momento della crisi cardiaca, avvenuta alle 14.40, era certamente più elevata di quanto riscontrato nel campione ematico esaminato tra le 18.55 e le 20.10. Non essendovi menzione di lidocaina nelle fonti documentali - scrivono i consulenti - non è possibile indicare con certezza quale sanitario avesse somministrato tale farmaco né l'orario di somministrazione, né il preciso dosaggio».