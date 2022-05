Notte di festa con le amiche: ragazza collassa al limite del coma etilico

Notte 'brava' per una giovane di 32 anni, ricoverata in ospedale verso le 3.20 della notte tra sabato e domenica. A causa del troppo alcol ingurgitato in compagnia delle amiche, la giovane è collassata nei pressi di un noto locale notturno di Lonato del Garda.

La richiesta d'intervento al 118 è scattata in codice rosso poco dopo le 2.30: sul posto si sono subito precipitate due ambulanze. I sanitari hanno trovato la 32enne al limite del coma etilico e, dopo le prime operazioni di soccorso, l'hanno portata nel vicino nosocomio di Desenzano, dove è stata ricoverata in codice giallo e sottoposta a fleboclisi per permettere l'immediata reidratazione del corpo.



Grandissimo lo spavento fatto passare alle sue amiche e ai suoi familiari: per lei una 'bella' batosta da cui si riprenderà in pochi giorni.