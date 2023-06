Stroncata dalla malattia, addio alla parrucchiera del paese

Dopo la scomparsa del pizzaiolo, Alessandro Anedda, morto nello schianto del suo scooterone con una Opel Karl, Gavardo piange Leonora Frigerio, parrucchiera di Sopraponte nello studio "Stilista Acconciatore Eleonora". La donna, 46 anni, è deceduta dopo una lunga malattina che ne ha minato il corpo, ma non lo spirito. I familiari hanno ringraziato i medici e il personale dell’assistenza domiciliare delle Cure Palliative di Prevalle, per le premurose cure e l’assistenza prestata.

Leonora lascia il marito Francesco, le sorelle Elisa e Roberta, papà Gianpietro e mamma Giannina, e tanti amici e clienti, che nelle ultime ore l'hanno salutata sui social. I funerali si svolgeranno presso la parrocchia di Sopraponte nella giornata di domani, lunedì 12 giugno, alle ore 16.00, partendo dalla Casa Funeraria Domus Aurora di Gavardo in via Vaglia, 4 alle ore 15.45. Dopo le esequie si proseguirà per il Tempio Crematorio.